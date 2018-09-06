В "Ашане" объяснили трудности с оплатой купюрами 200 и 2000 рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Терминалы самооплаты в некоторых магазинах торговой сети "Ашан" пока не принимают новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, техническая модернизация терминалов завершится к декабрю 2018 года, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее очевидец сообщил агентству, что в одном из московских магазинов "Ашан" размещено объявление, что терминалы самооплаты не принимают новые купюры.

"В некоторых магазинах "Ашан", где установлена система самооплаты, терминалы временно не принимают новые денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Это связано с техническими возможностями терминалов, а также с программным обеспечением. В данный момент проводится замена механики терминалов и доработка программного обеспечения, работы должны быть завершены к декабрю 2018 года", — сказала директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.

Она пояснила, что в случае затруднений с оплатой, клиенты могут разменять купюры у сотрудников магазина.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя: памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский и космодром "Восточный" в Амурской области.

В конце апреля этого года Банк России сообщал, что количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в обращении с начала года выросло в 4 и 5 раз соответственно.