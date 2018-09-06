В "Ашане" объяснили трудности с оплатой купюрами 200 и 2000 рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Терминалы самооплаты в некоторых магазинах торговой сети "Ашан" пока не принимают новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, техническая модернизация терминалов завершится к декабрю 2018 года, сообщили РИА Новости в компании.
"В некоторых магазинах "Ашан", где установлена система самооплаты, терминалы временно не принимают новые денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Это связано с техническими возможностями терминалов, а также с программным обеспечением. В данный момент проводится замена механики терминалов и доработка программного обеспечения, работы должны быть завершены к декабрю 2018 года", — сказала директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова.
Она пояснила, что в случае затруднений с оплатой, клиенты могут разменять купюры у сотрудников магазина.
Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя: памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский и космодром "Восточный" в Амурской области.
В конце апреля этого года Банк России сообщал, что количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в обращении с начала года выросло в 4 и 5 раз соответственно.