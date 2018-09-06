Москалькова сравнила внедрение новых идей в медицине с семью кругами ада

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сравнила процесс внедрения новых технологий в медицине с семью кругами ада из-за бюрократических проволочек.

"Блестящие идеи, которые могли бы удешевить производство лекарств, фармокластеры – они все время упираются в бюрократические препоны, и для того чтобы провести в жизнь интересный, эффективный метод лечения, надо пройти семь кругов ада", — сказала она в прямом эфире программы "Права человека" на канале ОТР.