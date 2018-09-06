МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Единая Россия" в четверг внесла в Госдуму поправки, предусматривающие отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций, сообщил на брифинге в партии секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Законодательное закрепление возможности добровольного отказа депутатов Госдумы и сенаторов от своих пенсионных преференций. В очередной раз хочу подчеркнуть — это правильный и справедливый шаг", — озвучил Турчак одну из внесенных партией поправок.

По его словам, решение о добровольном отказе от ежемесячной доплаты к страховой пенсии "каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям".

"В законопроекте мы предоставляем депутатам и сенаторам такое право, при этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным", — сказал секретарь генсовета.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.