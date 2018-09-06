Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Госдуму поступили поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на брифинге в партии.

"Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы "Единой России", а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму", — сказал Турчак.

Он добавил, что партия обеспечит принятие президентских поправок при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Обращение президента

"Единая Россия" также внесла в нижнюю палату поправки, предусматривающие добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций. "В очередной раз хочу подчеркнуть — это правильный и справедливый шаг", — заключил Турчак.

Ранее Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин, он установлен десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно. Необходимость поправок обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.