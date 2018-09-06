Ивановская полиция будет тщательнее мониторить страницы "ВКонтакте"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Управление МВД по Ивановской области объявило аукцион по оказанию услуг на право использования программы мониторинга социальной сети "ВКонтакте". Данная информация размещена на официальном сайте госзакупок.
Поисково-аналитическая система должна обеспечивать ежесуточное автоматическое пополнение баз данных всем контентом со страниц открытых профилей Ивановской области и открытых сообществ региона. Отмечается, что сбор и хранение информации только по определенным темам не допускается. Удаленный пользователями контент должен сохраняться в базе данных и быть доступным для работы с ним.
Кроме того, в техзадании говорится, что при проведении поиска и мониторинга должна предоставляться возможность запроса данных в полнотекстовом формате с применением различных словоформ. Время выдачи результатов запроса данных в полнотекстовом формате не может превышать трех минут. Система должна содержать неограниченное количество полнотекстовых поисковых запросов, лингвистических словарей и терминов, а также предоставлять возможность ограничить область поиска по сообществам либо или по профилям пользователей.
Программа должна фильтровать поисковые запросы, в том числе, по видам контента (посты, репосты, комментарии, медиа, видеозаписи). Сумма закупки — 85 тысяч рублей. Год назад УМВД по Ивановской области разместило аналогичную закупку. В ней конкретно говорилось, что получить доступ к программе мониторинга "Вконтакте" планируется для нужд центра по противодействию экстремизму.
В пресс-службе УМВД по Ивановской области не смогли оперативно прокомментировать данную закупку, посоветовав направить официальный запрос.
Права не нарушаются
"Речь идет о внешнем мониторинге доступной, публичной информации, которая существует в огромных объемах и требует хотя бы предварительного анализа. Учитывая, что социальные сети — это и место, где, в том числе, совершаются преступления, нужно отслеживать эти моменты — экстремистские призывы, склонение к самоубийству и т.д. Кроме того, мониторинг нужен для поиска той информации, которая может казаться подозрительной с точки зрения обеспечения общественного порядка и поддержания безопасности", — пояснил Головко.
Ранее владеющая социальной сетью "Вконтакте" компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.
С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. Один из самых громких случаев произошел в апреле в Башкирии. Ученик коррекционного класса в Стерлитамаке утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик.
Позже выяснилось, что подросток из Стерлитамака добавлял на свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" видеоролики нападений на школы, атаки самолетов на башни-близнецы в Нью-Йорке, а также записи о нацистской Германии. Непосредственно перед нападением он опубликовал видео о нападении на американскую школу "Колумбайн".