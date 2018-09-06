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Общество

Ивановская полиция будет тщательнее мониторить страницы "ВКонтакте"

(обновлено: 16:52 06.09.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСтраница социальной сети Вконтакте. Архивное фотоСтраница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Управление МВД по Ивановской области объявило аукцион по оказанию услуг на право использования программы мониторинга социальной сети "ВКонтакте". Данная информация размещена на официальном сайте госзакупок.

Символ Like на экране
© Fotolia / kreizihorse
Лайкнул — в тюрьму. Что стоит за уголовными делами по статье 282
Как говорится в тексте технического задания, заказчик просит на 12 месяцев предоставить доступ к программному обеспечению автоматизированной поисково-аналитической системы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети "ВКонтакте" на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Поисково-аналитическая система должна обеспечивать ежесуточное автоматическое пополнение баз данных всем контентом со страниц открытых профилей Ивановской области и открытых сообществ региона. Отмечается, что сбор и хранение информации только по определенным темам не допускается. Удаленный пользователями контент должен сохраняться в базе данных и быть доступным для работы с ним.

Кроме того, в техзадании говорится, что при проведении поиска и мониторинга должна предоставляться возможность запроса данных в полнотекстовом формате с применением различных словоформ. Время выдачи результатов запроса данных в полнотекстовом формате не может превышать трех минут. Система должна содержать неограниченное количество полнотекстовых поисковых запросов, лингвистических словарей и терминов, а также предоставлять возможность ограничить область поиска по сообществам либо или по профилям пользователей.

Вход в здание офиса компании Mail.ru
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Mail.Ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты
Заказчик должен иметь возможность просматривать все сообщения, найденные по поисковому запросу или лингвистическому словарю за любую дату с октября 2006 года, а также выбирать географическую принадлежность контента и категории источников — сообщения, вложения, комментарии, видео.

Программа должна фильтровать поисковые запросы, в том числе, по видам контента (посты, репосты, комментарии, медиа, видеозаписи). Сумма закупки — 85 тысяч рублей. Год назад УМВД по Ивановской области разместило аналогичную закупку. В ней конкретно говорилось, что получить доступ к программе мониторинга "Вконтакте" планируется для нужд центра по противодействию экстремизму.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области не смогли оперативно прокомментировать данную закупку, посоветовав направить официальный запрос.

Права не нарушаются

Судебный молоток. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Жительница Петербурга получила условный срок за комментарии в соцсетях
Подобная система для мониторинга социальной сети "Вконтакте" не нарушает конституционных прав граждан, так как речь идет об анализе публичной информации, сообщил РИА Новости завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ, профессор Леонид Головко.

"Речь идет о внешнем мониторинге доступной, публичной информации, которая существует в огромных объемах и требует хотя бы предварительного анализа. Учитывая, что социальные сети — это и место, где, в том числе, совершаются преступления, нужно отслеживать эти моменты — экстремистские призывы, склонение к самоубийству и т.д. Кроме того, мониторинг нужен для поиска той информации, которая может казаться подозрительной с точки зрения обеспечения общественного порядка и поддержания безопасности", — пояснил Головко.

Ранее владеющая социальной сетью "Вконтакте" компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

Девушка с телефоном. Архивное фото
© Depositphotos / focuspocusltd
Тюрьма за "лайк" и блокировка за "фейк": как государства регулируют соцсети
Одно из последних громких уголовных дел "за лайки" и "репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дела уже рассматриваются в барнаульском суде.

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. Один из самых громких случаев произошел в апреле в Башкирии. Ученик коррекционного класса в Стерлитамаке утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик.

Позже выяснилось, что подросток из Стерлитамака добавлял на свою страницу в социальной сети "ВКонтакте" видеоролики нападений на школы, атаки самолетов на башни-близнецы в Нью-Йорке, а также записи о нацистской Германии. Непосредственно перед нападением он опубликовал видео о нападении на американскую школу "Колумбайн".

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