МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова пояснила своим подписчикам в соцсетях, что не планирует эмигрировать из России.

Ранее Самойлова опубликовала на странице Instagram видео, где заявила о своей готовности эмигрировать из России в Европу. Артистка также выложила фото из аэропорта. В комментариях под видео появилось множество негативных отзывов подписчиков певицы.

"Я готова эмигрировать из России в Европу" — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. Последнее время я получаю все больше таких писем. Корень проблемы не в нашей стране, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы все бросить и улететь", — сказала Самойлова.

Она также разместила под видеообращением сообщение с призывом помочь девочке со сложным диагнозом.

Ранее пресс-служба артистки рассказала, что Самойлова собирается переехать в Европу из-за проблем со здоровьем.

Реакция в соцсетях

Видеообращение Самойловой, которое она опубликовала накануне, вызвало неоднозначную реакцию в Сети: кто-то осудил певицу, а кто-то, наоборот, поддержал.

Многие пользователи выразили мнение, что Самойлова на Западе никому не нужна, и попросили ее не возвращаться в Россию, если у нее ничего не получится в Европе.

Другие пользователи вступились за певицу, обратив внимание на то, что это ее жизнь и ее право.

Выступление на Евровидении

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году в Португалии. Она выступала с песней "I Won't Break" и дошла до полуфинала конкурса.

Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на Евровидение в Украину, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.