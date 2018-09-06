"Ингосстрах" одобряет идею ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пятидневный срок обращения за выплатами по ОСАГО, предложенный Российским союзом автостраховщиков (РСА), вполне адекватный, считает директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума заявил в интервью РИА Новости, что пятидневный срок обращения за выплатами по ОСАГО это слишком мало, тогда как разумным сроком может быть, например, 30 дней с возможностью его продления.
"Я считаю, что срок 5 дней, ну может быть 7, вполне адекватный. В добровольных видах он работает, проблем нет никаких. Обоснованное смещение срока, например, если автовладелец получил травмы и не успел заявить, всегда учитывается. Бывает, что человек уехал в командировку и не успел – предоставляет документы и принимается положительное решение", — сообщил РИА Новости Княгиничев.