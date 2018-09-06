В Минприроды рассказали о климатических угрозах для России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии в проекте ежегодного доклада "Об охране окружающей среды" рассказало о климатических угрозах, с которыми может столкнуться Россия, сообщает "Коммерсантъ".

Авторы документа отмечают, что темпы глобального потепления в России выше, чем в среднем на планете. Так, за период с 1976 по 2017 год повышение среднегодовой температуры за десятилетие составляло 0,45 °C. В среднем в мире этот показатель существенно ниже — 0,18 °C. Также в ведомстве отмечают существенный рост выброса парниковых газов. При этом в докладе указано, что причиной потепления с вероятностью, превышающей 95 процентов, является антропогенное влияние.

Помимо этого, в проекте доклада указывается, что в 2017 году в России произошло 907 опасных природных явлений, 378 из них нанесли серьезный ущерб экономике страны и жизнедеятельности россиян.

Также в документе представлен прогноз "возможного наблюдаемого или ожидаемого ущерба" от климатических трансформаций в стране. На юге России и в Южной Сибири ожидается снижение объемов воды в равнинных реках, что приведет к "уменьшению водообсеспеченности населения и объектов экономики". От этого также пострадает сельское хозяйство — так, многим регионам грозит увеличение числа и масштабов засух, которое порой будет приводить к "частичному (иногда практически полному) уничтожению урожая", указывается в документе. Прогнозируемый подъем уровня воды в Каспийском море приведет к подтоплению ряда прибрежных населенных пунктов. Таяние вечной мерзлоты грозит "разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ".

Среди возможных последствий для технических систем в Минприроды отметили ускоренное старение зданий, автомобильных и железных дорог, которое будет вызвано изменениями температуры и влажности.

Также среди возможных последствий климатических изменений упоминается рост смертности и заболеваемости, расширение ареалов обитания насекомых вредителей и истощение лесных ресурсов.