В Минприроды рассказали о климатических угрозах для России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии в проекте ежегодного доклада "Об охране окружающей среды" рассказало о климатических угрозах, с которыми может столкнуться Россия, сообщает "Коммерсантъ".
Авторы документа отмечают, что темпы глобального потепления в России выше, чем в среднем на планете. Так, за период с 1976 по 2017 год повышение среднегодовой температуры за десятилетие составляло 0,45 °C. В среднем в мире этот показатель существенно ниже — 0,18 °C. Также в ведомстве отмечают существенный рост выброса парниковых газов. При этом в докладе указано, что причиной потепления с вероятностью, превышающей 95 процентов, является антропогенное влияние.
Помимо этого, в проекте доклада указывается, что в 2017 году в России произошло 907 опасных природных явлений, 378 из них нанесли серьезный ущерб экономике страны и жизнедеятельности россиян.
Среди возможных последствий для технических систем в Минприроды отметили ускоренное старение зданий, автомобильных и железных дорог, которое будет вызвано изменениями температуры и влажности.
Также среди возможных последствий климатических изменений упоминается рост смертности и заболеваемости, расширение ареалов обитания насекомых вредителей и истощение лесных ресурсов.