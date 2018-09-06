МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила своего заместителя Олега Осипова с назначением на должность пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева.
Она назвала Осипова человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса. Симоньян рассказала, что работала с ним в кремлевском пуле, а последние четыре года он был первым заместителем главного редактора в МИА "Россия сегодня".
"За столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю. И, кстати, чинопочитания тоже не было никогда. Олег всегда держался независимо, за что его и уважают. В общем, поздравляю и Олега, и правительство с отличным решением!" — отметила она.
Наталья Тимакова уходит в ВЭБ. Пресс-секретарем премьера РФ станет топ-менеджер МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. Он, кстати, работал в Кремлевском пуле РИА Новости. pic.twitter.com/tW8jlgDDVL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 сентября 2018 г.