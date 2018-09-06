В Дзержинске около тысячи человек пришли на похороны погибших при взрыве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Похороны троих сотрудников завода имени Свердлова состоялись в четверг в Дзержинске Нижегородской области; проститься с погибшими пришли около тысячи человек, сообщила РИА Новости сотрудница завода, присутствовавшая на панихиде.

"Похоронили Дениса Андреева, Елену Малкову и Захара Сафронова. Никто не может поверить в случившееся. Все, кто пришел на панихиду, находятся в подавленном состоянии, некоторые во время трагедии находились в отпуске и узнали о произошедшем только через несколько дней", — сказала собеседница.

Она добавила, что после похорон пройдет траурный митинг на который обещал прийти директор завода Вадим Рыбин, отсутствующий на похоронах. Он хотел обратиться с речью к собравшимся.

На территории завода имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье. Для опознания тел погибших назначена генетическая экспертиза. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее сообщалось, что все расходы по организации погребения предприятие взяло на себя.