Сенцов заявил, что ему не нужна встреча с правозащитниками и священниками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму, заявил, что не нуждается во встрече с правозащитниками и священниками, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.

В рамках планового визита в исправительную колонию в городе Лабытнанги в среду омбудсмен посетил Сенцова, чья голодовка длится почти четыре месяца.

"С его слов, во встрече с правозащитниками и представителями религиозных конфессий не нуждается, встречаться с ними не намерен. Дословно: "Видеть никого не хочу, мне вполне достаточно общения с моим адвокатом и с вами". Он имеет в виду меня", — сказал собеседник агентства.

Олег Сенцов был приговорен судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.