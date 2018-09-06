Омбудсмен ЯНАО оценил состояние здоровья Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Осужденный за терроризм Олег Сенцов, отбывающий срок в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, выглядит вполне здоровым для человека, голодающего 115 дней, заявил РИА Новости в четверг уполномоченный по правам человека в регионе Анатолий Сак.

Омбудсмен побывал у Сенцова 5 сентября в рамках планового посещения исправительного учреждения в городе Лабытнанги.

"Проверял медсанчасть, обеспечение лекарственными препаратами, профилактическое лечение осужденных, которые там находятся. Естественно, я посетил Сенцова… Для человека, находящегося в режиме голодовки — вчера был 115-й день — гражданин Сенцов выглядит вполне здоровым человеком: адекватен, спокоен в общении. Беседа длилась более получаса", — рассказал Сак.

По его словам, Сенцов в добровольном порядке и без принуждения продолжает получать медикаментозную помощь.

"Поскольку он был под капельницей, когда я зашел к нему, то спросил: ходит ли он по комнате. Ответил, что самостоятельно ходит по палате, но, если говорить с его слов, старается реже ходить, бережет силы. Жалоб на медперсонал и на руководство колонии (с его стороны) нет… По медицинскому заключению, состояние здоровья удовлетворительное", — добавил уполномоченный.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.