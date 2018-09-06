Гурцкая прокомментировала планы Самойловой эмигрировать

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Для творчества не существует границ и расстояний, но вряд ли жизнь на чужбине будет раем и даст вдохновение, заявила РИА Новости заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, комментируя заявление певицы Юлии Самойловой о готовности уехать из России.

Ранее Самойлова, представившая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, опубликовала на странице Instagram видео, где заявила о своей готовности эмигрировать из РФ в Европу. Артистка также выложила фото из аэропорта. В комментариях под видео появилось множество негативных комментариев подписчиков певицы.

"Мне трудно оценить желание Юли эмигрировать, ведь детали пока не сообщаются. Творчество не знает границ и расстояний, но вряд ли жизнь на чужбине будет раем и даст вдохновение. Это сложно, даже для гениев и выдающихся талантов", — сказала Гурцкая.

Она напомнила, что в своё время "Владимир Высоцкий, которого советские власти усиленно выталкивали из страны, а ряд государств ждали с распростертыми объятиями", ответил знаменитой фразой: "Вы не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.."

Гурцкая также рассказала, что сама родилась в Абхазии, училась в интернате в Тбилиси, где делала свои первые шаги на сцене, но "именно в России получила профессиональное признание, любовь и поддержку зрителей, создала семью". "И я искренне благодарна всем россиянам за помощь и поддержку", — добавила артистка.

"Евровидение" в 2018 году впервые проходило в Португалии. Победу в международном песенном конкурсе одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. Самойлова представляла Россию с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса. Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидение" в Украину, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.