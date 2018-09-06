На ВЭФ пройдет международная конференция АТЭС по образованию

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября).

Щит на дороге во Владивостоке с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября).

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Международная конференция АТЭС по образованию пройдет 11–12 сентября в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Международная конференция АТЭС в четвертый раз проводится в рамках Восточного экономического форума. Интеграция этого мероприятия в программу ВЭФ обеспечивает укрепление сотрудничества в сфере образования между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, обмен опытом по реализации передовых программ обучения и развитие межуниверситетских связей. Подобный формат способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Тема конференции — "Образование в цифровую эпоху: вызовы и возможности для АТЭС". В ней планируют принять участие около 100 делегатов экономик АТЭС на уровне представителей дипломатических и консульских учреждений, министерств, профильных международных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.