Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать из России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова в видеообращении в Instagram заявила, что намерена эмигрировать из России.

По ее словам, она планирует уехать в Европу.

Потом артистка выложила фото в Instagram, сделанное в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает телеканал "360", агент Самойловой не знает, почему исполнительница сделала такое заявление, добавив, что певица уже находится на борту самолета.

Он предположил, что слова Самойловой не носят политический характер.

Позднее пресс-секретарь певицы Мила Соловьева заявила, что Самйлова отказалась комментировать это сообщение.

По ее словам, подробную информацию озвучат в 16:00.

Она также отказалась уточнить, куда направилась Самойлова.

Реакция в соцестях

Видеообращение Самойловой вызвало неоднозначную реакцию в Сети: кто-то осудил певицу, а кто-то, наоборот, поддержал.

Многие пользователи выразили мнение, что Самойлова на Западе никому не нужна и попросили ее не возвращаться в Россию, если у нее ничего не получится в Европе.

Выступление на "Евровидении"

Другие пользователи вступились за певицу, обратив внимание на то, что это ее жизнь и ее право.

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году в Португалии. Она выступала с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса.

Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидение" в Украину, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.