В Грозном канатоходец без страховки прошел 50 метров между небоскребами

ГРОЗНЫЙ, 6 сен — РИА Новости. Потомственный канатоходец из Дагестана Расул Абакаров прошел без страховки 50 метров между высотными зданиями комплекса "Грозный-Сити" на высоте более 100 метров сообщил РИА Новости в четверг Абакаров.

"Я посвятил его 200-летию Грозного. Канат был натянут между 32-этажной гостиницей "Грозный-Сити" и 40-этажной башней, идти пришлось немного вверх под наклоном десять градусов. Это было расстояние 50 метров, я его прошел за три минуты"- рассказал Абакаров.

По его словам, подготовка заняла несколько дней, за страховку и техническую часть отвечал его отец.

"Я полностью ему доверяю, если он говорит "иди", я отключаю мозг и иду, я должен сосредоточиться" — отметил канатоходец. По его словам, в тот момент, когда он встал на канат, подул ветер, "но варианта возвращаться не было".

"Страх, конечно, присутствует, но главное — встать, настроиться, и ты идешь. Мы потомственные канатоходцы, по канату ходим, как по земле" — пошутил Абакаров.

Он подчеркнул, что его цель — привлечь внимание к этому ремеслу, которое исчезает.

"Это ремесло исчезает, но наш род будет продолжать дело предков, я передам его своему сыну, у меня два сына"- заметил Абакаров.

Он сообщил, что планирует в День города 5 октября повторить переход " в более усложненном виде".