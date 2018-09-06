Эксперт прокомментировал возможное повышение штрафов за езду без ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Штрафы за езду без полиса ОСАГО следует повышать лишь после обеспечения доступности полисов во всех регионах России, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил РИА Новости, что вопрос повышения штрафов за езду без полиса ОСАГО можно обсуждать. По его словам, должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил. При этом замминистра напомнил, что отсутствие полиса сейчас влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей.

"Отношусь осторожно к идее повышения штрафов. Можно было бы повысить штрафы за езду без полиса ОСАГО, если бы эти полисы были везде доступны", — заявил РИА Новости Аксаков. Он заметил, что до сих пор еще есть регионы, где граждане просто не могут получить эти полисы, даже дистанционно (электронный полис).

"Поэтому нам сначала надо добиться, чтобы во всех регионах гражданин имел возможность получить соответствующий полис. Тогда можно было бы уже для тех, кто нарушает закон и ездит без полиса, штрафы повысить. Поскольку зачастую штрафы меньше, чем сам тариф за полис, который гражданин должен иметь для езды на автомобиле", — пояснил Аксаков.