Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. До 26 градусов тепла и погода без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве переменная облачность, без осадков, температура снова 24-26 градусов, в Подмосковье — 22-27 градусов тепла, это на шесть градусов выше климатической нормы", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в четверг в столице будет дуть восточный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Давление останется неизменным — 752 миллиметра ртутного столба.