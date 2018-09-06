МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пятидневный срок обращения за выплатами по ОСАГО, предложенный Российским союзом автостраховщиков (РСА), это слишком мало, тогда как разумным сроком может быть, например, 30 дней с возможностью его продления, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума.
"Мы пока не готовы закрепить это в законе. А если человек попал в больницу после аварии?…. 5 дней – этого мало. Человек попал в аварию. Ему надо разобраться с ГИБДД, пострадавшими. Что, он должен бежать, забыть про все, лечь в больницу потом, а сейчас пойти заявление писать?", — сказал Моисеев.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.