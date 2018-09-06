МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пятидневный срок обращения за выплатами по ОСАГО, предложенный Российским союзом автостраховщиков (РСА), это слишком мало, тогда как разумным сроком может быть, например, 30 дней с возможностью его продления, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума.

В августе сообщалось, что РСА подготовил проект поправок к закону об ОСАГО, одна из которых — лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО. В РСА тогда пояснили, что в случае принятия поправок недобросовестным автоюристам, которые выкупают у пострадавших права требования и начинают тянуть со временем, подводить страховщика по срокам, чтобы страховщик заплатил ему штраф в виде неустойки и так далее придется работать по закону и не злоупотреблять правом.

"Мы пока не готовы закрепить это в законе. А если человек попал в больницу после аварии?…. 5 дней – этого мало. Человек попал в аварию. Ему надо разобраться с ГИБДД, пострадавшими. Что, он должен бежать, забыть про все, лечь в больницу потом, а сейчас пойти заявление писать?", — сказал Моисеев.

"Какой-то разумный срок я готов рассмотреть. 30 дней может быть разумным сроком, но в то же время, если у человека медицинские показания, он одинок, никто не напишет за него заявление. Можно, например, сделать 30 дней с возможностью продления срока, если есть, допустим, медицинская справка о том, что он был госпитализирован", — добавил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.