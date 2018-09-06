Минфин поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вопрос повышения штрафа за езду без ОСАГО является актуальным, он должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Московского финансового форума.
По его словам, люди, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой общественную опасность. "Мои права как добропорядочного участника дорожного движения нарушаются людьми, которые виноваты в ДТП и не имеют ОСАГО, они не возместят мне ущерб", — отметил Моисеев.
"С другой стороны, страховщики все время говорят: "Повышайте штрафы". А мы им говорим: "Сначала разберитесь с качеством ремонта, а потом можно рассматривать повышение штрафов", — добавил он.
"Другой вопрос — более философский – если завтра он поехал опять без полиса, это одно нарушение или уже другое? Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть", — добавил он.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.