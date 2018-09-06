3D-принтер напечатает сам себя: в Москве пройдет фестиваль Maker Faire

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Крупнейший международный фестиваль новейших технологий и традиционных ремесел Maker Faire Moscow 2018 пройдет в предстоящие выходные в Парке Горького в Москве. Как сообщили РИА Новости в оргкомитете, организатор фестиваля FabLab НИТУ "МИСиС" представит линейку собранных вручную машин для переработки и вторичного использования пластика, 3D-печать из крапивы, а также уникальный 3D-принтер Mothra, печатающий детали для самого себя.
"Каждый желающий может стать "мейкером", необходимо только желание создавать вещи своими руками с помощью традиционных или современных инструментов", ‒ добавили в оргкомитете, пояснив, что это фестиваль для тех, кто инициирует новые тенденции в дизайне, образовании и развитии города, организует инновационные стартапы и экспериментальные лаборатории, работает в области технологий и искусства.
По словам руководителя FabLab НИТУ "МИСиС" Владимира Кузнецова, свои достижения будут демонстрировать более 200 "мейкеров". Например, на экспозиции FabLab будет представлена микро-линия для переработки бытового пластика. Металлический шредер измельчает пластиковые бутылки и другой пластиковый мусор на хлопья.
Как пояснил эксперт, пластиковые хлопья ‒ это сырой материал, который можно использовать в других машинах: в инжекторной машине можно отливать мелкие пластиковые изделия, а в компрессионной машине ‒ изготавливать пластины и габаритные пластиковые предметы. Во время спекания хлопьев в экструдере получается пластиковый пруток. При использовании постобработки можно получить сырье для 3D печати.
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.
На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.
На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.
На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.
На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?
На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
По словам Владимира Кузнецова, один килограмм PET-пластика – это около 50-ти пластиковых бутылок из-под газировки, а инновационный шредер способен превратить их в хлопья за 10 минут.
В оргкомитете сообщили, что программа фестиваля рассчитана на посетителей всех возрастов: каждый сможет найти тематическую зону по интересам, послушать российских и зарубежных лекторов, увидеть презентации новых продуктов или показать собственные изобретения.
В программе фестиваля демонстрация работы больших 3D принтеров и мехатронных динозавров, авторская электроника и робототехника, знакомство с традиционными ремеслами кузнецов и ювелиров, медиахудожниками и произведениями цифрового искусства, умные городские агротехнологии, научные шоу, запуск ракет, а также проведение опытов с умным светом и многое другое.