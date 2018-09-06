3D-принтер напечатает сам себя: в Москве пройдет фестиваль Maker Faire

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Крупнейший международный фестиваль новейших технологий и традиционных ремесел Maker Faire Moscow 2018 пройдет в предстоящие выходные в Парке Горького в Москве. Как сообщили РИА Новости в оргкомитете, организатор фестиваля FabLab НИТУ "МИСиС" представит линейку собранных вручную машин для переработки и вторичного использования пластика, 3D-печать из крапивы, а также уникальный 3D-принтер Mothra, печатающий детали для самого себя.

"Каждый желающий может стать "мейкером", необходимо только желание создавать вещи своими руками с помощью традиционных или современных инструментов", ‒ добавили в оргкомитете, пояснив, что это фестиваль для тех, кто инициирует новые тенденции в дизайне, образовании и развитии города, организует инновационные стартапы и экспериментальные лаборатории, работает в области технологий и искусства.

По словам руководителя FabLab НИТУ "МИСиС" Владимира Кузнецова, свои достижения будут демонстрировать более 200 "мейкеров". Например, на экспозиции FabLab будет представлена микро-линия для переработки бытового пластика. Металлический шредер измельчает пластиковые бутылки и другой пластиковый мусор на хлопья.

Как пояснил эксперт, пластиковые хлопья ‒ это сырой материал, который можно использовать в других машинах: в инжекторной машине можно отливать мелкие пластиковые изделия, а в компрессионной машине ‒ изготавливать пластины и габаритные пластиковые предметы. Во время спекания хлопьев в экструдере получается пластиковый пруток. При использовании постобработки можно получить сырье для 3D печати.

По словам Владимира Кузнецова, один килограмм PET-пластика – это около 50-ти пластиковых бутылок из-под газировки, а инновационный шредер способен превратить их в хлопья за 10 минут.

В оргкомитете сообщили, что программа фестиваля рассчитана на посетителей всех возрастов: каждый сможет найти тематическую зону по интересам, послушать российских и зарубежных лекторов, увидеть презентации новых продуктов или показать собственные изобретения.

В программе фестиваля демонстрация работы больших 3D принтеров и мехатронных динозавров, авторская электроника и робототехника, знакомство с традиционными ремеслами кузнецов и ювелиров, медиахудожниками и произведениями цифрового искусства, умные городские агротехнологии, научные шоу, запуск ракет, а также проведение опытов с умным светом и многое другое.