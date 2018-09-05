Специалист "Мосгаза" стал вторым в конкурсе "Московские мастера 2018"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Специалист-электрогазосварщик "Мосгаза" стал серебряным призёром столичного конкурса профессионального мастерства "Московские мастера 2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в среду.

"В Доме союзов состоялась торжественная церемония награждения победителей одного из самых масштабных городских конкурсов профессионального мастерства "Московские мастера 2018". Серебряным призером конкурса стал представитель авторитетной школы сварщиков АО "Мосгаз" электрогазосварщик шестого разряда Ислам Гашимов", — говорится в сообщении.

Как пояснили в организации, стартовавший в марте конкурс "Московские мастера 2018" на протяжении нескольких месяцев определял лучших в своей профессии. Конкурс проводится уже в 21-й раз, ежегодно в столице выбирают сильнейших представителей уникальных рабочих профессий: спасатели и инженеры-конструкторы, ветеринары и кондитеры, строители, электросварщики, машинисты метро и другие.

"Основная задача конкурса "Московские мастера" – совершенствование организации и техники безопасности, повышение престижа высококвалифицированного труда, пропаганда достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для трудоустройства в компании, чья деятельность направлена на функционирование городских систем", — рассказали в "Мосгазе".

© Пресс-служба "Мосгаза" Участники конкурса профессионального мастерства "Московские мастера 2018" © Пресс-служба "Мосгаза" Участники конкурса профессионального мастерства "Московские мастера 2018"

В 2018 году финалистами стали 123 конкурсанта. Для победителей и призеров конкурса был организован концерт с участием звезд российской эстрады, вручены призы, сувениры и символ мастерства – призовая статуэтка "Рука с кристаллом".

"Уже в ближайшие дни – в День города, в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "ВместеЯрче" на ВДНХ, жители и гости столицы смогут воочию увидеть инновационные методы сварки от специалистов АО "Мосгаз" и лично пообщаться с победителями международного конкурса "Кубок дуги", прошедшего в 2017 году в Шанхае", — заключили в организации.