Валерий Фадеев покинул Первый канал

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты России телеведущий Валерий Фадеев сообщил, что больше не будет вести программу "Воскресное время" из-за загруженности в палате, но надеется в качестве её секретаря появляться на телевидении в различных ток-шоу. Об этом он сообщил РИА Новости в среду, Первый канал подтвердил эту информацию.

"Я теперь безвылазно нахожусь в Общественной палате… Я надеюсь, буду в ток-шоу телевизионных многочисленных много разных вопросов поднимать как секретарь Общественной палаты. В телевизоре я буду, но не как ведущий, а как участник различных программ", — сказал Фадеев.

Он добавил, что не знает, кто будет вести "Воскресное время", поскольку не вмешивается в редакционную политику канала.

В дирекции общественных связей Первого канала поблагодарили Фадеева за совместную работу и отметили, что всегда будут рады видеть его в эфире.

"Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени. Поэтому мы договорились, что он будет вести "Воскресное время" до конца минувшего сезона", — сообщили РИА Новости на Первом.

По словам собеседника, пока информации о том, кто будет вести телепрограмму вместо Фадеева, нет.