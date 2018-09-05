Названы имена россиянок — участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"

Первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина, Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха

Первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина, Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" в этом году Россию представят Юлия Полячихина и Наталья Строева, сообщила пресс-служба конкурса "Мисс Россия" в среду.

"Финал конкурса "Мисс Вселенная — 2018" состоится 16 декабря в столице Таиланда — Бангкоке. Представлять нашу страну на конкурсе будет мисс Россия — 2018 Юлия Полячихина. А ровно за неделю до этого в Китае, на острове Хайнань, 8 декабря пройдет финал конкурса "Мисс мира — 2018", участие в котором примет вторая вице-мисс Россия — 2018 Наталья Строева", — говорится в сообщении.

Полячихина учится на факультете журналистики в Чувашском государственном университете, а Строева — студентка первого курса Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, в будущем — врач-дерматолог.

Как сообщила пресс-служба, обе девушки начали активную подготовку к международным конкурсам. Вскоре, согласно правилам, они отправятся на подготовительные этапы в страны проведения конкурсов, где встретятся с другими представительницами со всего мира.