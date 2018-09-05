Более 40 тысяч пенсионеров на Камчатке сохранят региональные льготы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Более 40 тысяч пенсионеров Камчатского края продолжат получать региональные льготы, предполагается, что законопроект о сохранении действующих региональных пенсионных льгот будет принят 18 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания Камчатского края.

"В регионе действует целый ряд мер поддержки для граждан, достигших пенсионного возраста. Мы сохраняем их все в прежних возрастных границах: от 50 лет для женщин и от 55 лет для мужчин", — процитировали в пресс-службе председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко.

По его словам, согласно документу, для всех пенсионеров края сохранят льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и взноса в фонд капитального ремонта, право на бесплатную юридическую помощь, а для ветеранов труда — ежемесячные выплаты и возможность бесплатного зубного протезирования.

"Это решение мы приняли, понимая, что сокращение региональных мер поддержки негативно отразится на качестве жизни пенсионеров", — сказал Раенко.

По его словам, сохранятся не только те льготы, которые перечислены в проекте закона.

"Есть и другие льготы, которые сегодня существуют для граждан пенсионного возраста на Камчатке, но не требуют законодательного регулирования, и действуют на основании нормативных актов исполнительных органов власти. Это касается проезда на транспорте и лекарственного обеспечения. Мы в регионе договорились, что все они также сохраняются", — уточнил спикер краевого парламента.

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