В России могут ввести госпошлину за выдачу прав на управление поездом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об установлении государственной пошлины 1,3 тысячи рублей за выдачу свидетельства на право управления железнодорожным подвижным составом, следует из сообщения на сайте кабмина РФ.

"Законопроектом предлагается установить госпошлину за выдачу Ространснадзором свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям", — говорится в сообщении на сайте правительства.

"В целях определения размера государственной пошлины за совершение соответствующих юридически значимых действий законопроектом предлагается дополнить статью 333 Налогового кодекса новым подпунктом, устанавливающим размер государственной пошлины за выдачу свидетельства на право управления тяговым подвижным составом, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Предусматривается, что размер госпошлины составит 1300 рублей", — говорится в сообщении.

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333 Налогового кодекса РФ в части установления государственной пошлины за выдачу свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям" внесён Минтрансом России.

Поясняется, что Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, предназначенным для курсирования по железнодорожным путям.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.