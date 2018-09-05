В Москве запустили специальные утренние рейсы до школ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Специальные утренние рейсы, следующие до образовательных учреждений, запущены в начале нового учебного года в пяти административных округах Москвы для удобства столичных школьников, сообщили в среду в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"В сентябре "Мосгортранс" традиционно запустил специальные утренние рейсы до школ – они позволят ученикам и преподавателям быстро и удобно добраться до учебных заведений в ЗАО, СЗАО, ВАО, ЮАО и ЗеЛАО. Движение автобусов организовано по рабочим дням с учетом времени начала первого урока", — сообщили в пресс-службе.

Так, до школы №41 на западе столицы можно доехать специальным рейсом от остановки "Поселок Толстопальцево" — рейс отправляется в 07.45 по мск. Автобус до школы №1246 на востоке Москвы отправляется от остановки "Камчатская улица" в 07.45 и в обратном направлении – от остановки "Детские ясли-сад" в 14.20.

К школе №2094 на востоке города автобус отправляется от остановки "Уссурийская улица" в 07.12. До школы №2036 также организованы специальные рейсы – в 07.15 от метро "Выхино", в 07.15 от станции Реутово и в 07.50 от остановки "2-й Красковский проезд".

Автобусы до гимназии №1538, а также школ №821 и 1168 на северо-западе города отправляются от остановки "Поселок Новобратцевский" в 8 утра. Учащихся школы №1073 на юге Москвы перевозит автобус, который отправляется от остановки "Поселок Строителей" в 07.50.

До школы-интерната №7 в Зеленограде организованы рейсы от остановки "16-й микрорайон" в 07.30, а в обратном направлении – в 17.00 от остановки "Школа-интернат №7". Автобус от станции Крюково до школы-интерната отправляется в 07.50.

"Названия учебных учреждений укажут на электронных табло и маршрутных указателях автобусов. Оплатить проезд можно всеми видами городских проездных билетов, включая социальные карты учащегося", — отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве из-за сезонного роста пассажиропотока запущены 200 дополнительных автобусов. Заммэра рассказал, что в сентябре москвичи возвращаются из отпусков и с каникул, в связи с чем потребность горожан в услугах городского наземного транспорта возрастает на 15-20%.

Кроме этого, перед началом учебного года во всем транспорте проверили систему безопасности и видеокамеры.