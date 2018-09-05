РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве запустили специальные утренние рейсы до школ

(обновлено: 14:48 05.09.2018)
0440
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчащиеся московской школы. Архивное фотоУчащиеся московской школы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Специальные утренние рейсы, следующие до образовательных учреждений, запущены в начале нового учебного года в пяти административных округах Москвы для удобства столичных школьников, сообщили в среду в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Ученики лицея на занятии. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
В ОП поддержали инициативы о переходе на пятидневную учебную неделю
"В сентябре "Мосгортранс" традиционно запустил специальные утренние рейсы до школ – они позволят ученикам и преподавателям быстро и удобно добраться до учебных заведений в ЗАО, СЗАО, ВАО, ЮАО и ЗеЛАО. Движение автобусов организовано по рабочим дням с учетом времени начала первого урока", — сообщили в пресс-службе.

Так, до школы №41 на западе столицы можно доехать специальным рейсом от остановки "Поселок Толстопальцево" — рейс отправляется в 07.45 по мск. Автобус до школы №1246 на востоке Москвы отправляется от остановки "Камчатская улица" в 07.45 и в обратном направлении – от остановки "Детские ясли-сад" в 14.20.

К школе №2094 на востоке города автобус отправляется от остановки "Уссурийская улица" в 07.12. До школы №2036 также организованы специальные рейсы – в 07.15 от метро "Выхино", в 07.15 от станции Реутово и в 07.50 от остановки "2-й Красковский проезд".

Решение математических задач
© Fotolia / lightpoet
Не в деньгах счастье: эксперты объяснили, в чем успех российской школы
Автобусы до гимназии №1538, а также школ №821 и 1168 на северо-западе города отправляются от остановки "Поселок Новобратцевский" в 8 утра. Учащихся школы №1073 на юге Москвы перевозит автобус, который отправляется от остановки "Поселок Строителей" в 07.50.

До школы-интерната №7 в Зеленограде организованы рейсы от остановки "16-й микрорайон" в 07.30, а в обратном направлении – в 17.00 от остановки "Школа-интернат №7". Автобус от станции Крюково до школы-интерната отправляется в 07.50.

"Названия учебных учреждений укажут на электронных табло и маршрутных указателях автобусов. Оплатить проезд можно всеми видами городских проездных билетов, включая социальные карты учащегося", — отметили в пресс-службе предприятия.

Исполнительный директор IEA Дирк Хастедт
© Youtube-канал IEA Education
"Самые грамотные в мире": сильные стороны российского образования
Ранее заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве из-за сезонного роста пассажиропотока запущены 200 дополнительных автобусов. Заммэра рассказал, что в сентябре москвичи возвращаются из отпусков и с каникул, в связи с чем потребность горожан в услугах городского наземного транспорта возрастает на 15-20%.

Кроме этого, перед началом учебного года во всем транспорте проверили систему безопасности и видеокамеры.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена