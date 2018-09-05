В Москве запустили специальные утренние рейсы до школ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Специальные утренние рейсы, следующие до образовательных учреждений, запущены в начале нового учебного года в пяти административных округах Москвы для удобства столичных школьников, сообщили в среду в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Так, до школы №41 на западе столицы можно доехать специальным рейсом от остановки "Поселок Толстопальцево" — рейс отправляется в 07.45 по мск. Автобус до школы №1246 на востоке Москвы отправляется от остановки "Камчатская улица" в 07.45 и в обратном направлении – от остановки "Детские ясли-сад" в 14.20.
К школе №2094 на востоке города автобус отправляется от остановки "Уссурийская улица" в 07.12. До школы №2036 также организованы специальные рейсы – в 07.15 от метро "Выхино", в 07.15 от станции Реутово и в 07.50 от остановки "2-й Красковский проезд".
До школы-интерната №7 в Зеленограде организованы рейсы от остановки "16-й микрорайон" в 07.30, а в обратном направлении – в 17.00 от остановки "Школа-интернат №7". Автобус от станции Крюково до школы-интерната отправляется в 07.50.
"Названия учебных учреждений укажут на электронных табло и маршрутных указателях автобусов. Оплатить проезд можно всеми видами городских проездных билетов, включая социальные карты учащегося", — отметили в пресс-службе предприятия.
Кроме этого, перед началом учебного года во всем транспорте проверили систему безопасности и видеокамеры.