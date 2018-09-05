ДПФ предложило объявить 2020 год годом открытия Антарктиды

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Общероссийское движение поддержки флота (ДПФ) выступает с предложением объявить 2020 год годом 200-летия открытия Антарктиды, сообщил РИА Новости в среду глава ДПФ капитан первого ранга Михаил Ненашев.

"ДПФ предлагает объявить в России 2020 год годом 200-летия открытия Антарктиды и инициировать рассмотрение этого предложения в ООН для придания юбилею международного статуса", — сказал он, указав, что письмо с данным предложением направлено президенту России Владимиру Путину.

Глава ДПФ отметил, что в связи с юбилеем стоит провести ряд памятных мероприятий, в том числе организовать поход российских и иностранных парусников по пути первооткрывателей Антарктиды — Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, выход тематических фильмов и книг, подготовку специальных интернет-проектов.

Ненашев пояснил, что придание этой дате такого высокого статуса необходимо, поскольку сегодня в мире сложилась тенденция на искажение и принижение роли российских путешественников-первооткрывателей в освоении шестого континента.

"Некоторые страны — морские конкуренты России — и двести лет назад и позже, и сейчас или замалчивают открытие Антарктиды русскими мореплавателями, или принижают его значение. К примеру, в соответствии с существующим морским правом — открытые и названные нашими офицерами острова в районе Антарктиды и Австралии были произвольно переименованы представителями ряда стран", — подчеркнул он.

Южная полярная экспедиция в составе двух военных шлюпов — "Восток" (командир — Фаддей Беллинсгаузен) и "Мирный" (Михаил Лазарев)- в 1819 году направилась из Кронштадта в дальнее плавание и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч километров. Кроме Антарктиды экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе океанографические исследования.