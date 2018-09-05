В СФ поддержали проект об отбывании осужденными наказания рядом с домом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержит законодательную инициативу Минюста РФ об отбывании осужденными наказания в виде лишения свободы в том же регионе, где проживают их близкие родственники, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планирует поддержать эту инициативу", — сказал сенатор.

Он напомнил, что, согласно действующей редакции статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории того региона, в котором они проживали или были осуждены. Вместе с тем, сказал Клишас, статья допускает много исключений из этого правила — заключенного могут перевести и в другой регион, если в исправительных учреждениях субъекта федерации отсутствуют места в учреждениях ФСИН или это учреждение проходит реорганизацию.

Если законопроект Минюста будет принят, отметил глава комитета, то ФСИН России будет обязана учитывать место жительства родственников осужденного при выборе исправительного учреждения. "Если же осужденного невозможно будет разместить в исправительном учреждении на территории субъекта Российской Федерации, где он проживал, первыми на очереди будут соседние регионы", — уточнил парламентарий.

По словам Клишаса, важной новеллой законопроекта является право заключенного обратиться с заявлением о переводе его в другое исправительное учреждение для отбывания наказания как можно ближе к месту жительства близких родственников.

"Предлагаемые изменения помогут человеку сохранить социальные связи и будут способствовать более успешному перевоспитанию осужденного", — заявил он.