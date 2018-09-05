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Общество

В СФ поддержали проект об отбывании осужденными наказания рядом с домом

(обновлено: 12:43 05.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВоспитательная колония. Архивное фотоВоспитательная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержит законодательную инициативу Минюста РФ об отбывании осужденными наказания в виде лишения свободы в том же регионе, где проживают их близкие родственники, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Женская исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Меркурий Голоднов
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"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планирует поддержать эту инициативу", — сказал сенатор.

Он напомнил, что, согласно действующей редакции статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории того региона, в котором они проживали или были осуждены. Вместе с тем, сказал Клишас, статья допускает много исключений из этого правила — заключенного могут перевести и в другой регион, если в исправительных учреждениях субъекта федерации отсутствуют места в учреждениях ФСИН или это учреждение проходит реорганизацию.

Если законопроект Минюста будет принят, отметил глава комитета, то ФСИН России будет обязана учитывать место жительства родственников осужденного при выборе исправительного учреждения. "Если же осужденного невозможно будет разместить в исправительном учреждении на территории субъекта Российской Федерации, где он проживал, первыми на очереди будут соседние регионы", — уточнил парламентарий.

Сотрудник правоохранительных органов на территории Владимирского централа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По словам Клишаса, важной новеллой законопроекта является право заключенного обратиться с заявлением о переводе его в другое исправительное учреждение для отбывания наказания как можно ближе к месту жительства близких родственников.

"Предлагаемые изменения помогут человеку сохранить социальные связи и будут способствовать более успешному перевоспитанию осужденного", — заявил он.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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alekseevan
В Колпино под Питером построили следственный изолятор рядом с жилыми домами... А теперь охрана изолятора занимается поимкой дронов, с помощью которых изолированным, так сказать, переправляются средства связи, наркотические вещества, деньги. И это речь идет о тех гражданах, вина которых еще не доказана. А что будет, если рядом с городом построить колонию? И вообще, исправительное учреждение должно ограничивать свободу осужденного, а не права и обязанности его, как гражданина. Так пусть работают, им еще жить в государстве. Не дело сидеть на шее налогоплательщиков. От безделья все эти мошенники телефонные появляются, неуставные отношения, так сказать, пагубные пристрастия. Да только думается мне, что чем ближе родственник к сидельцу, тем больше можно денег из него выкачать. Не на это ли направлена данная инициатива?
13:26
05.09.2018
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Владимир Белогорский
Один издевательский над потерпевшими и погибшими закон уже приняли - "день за полтора и два". Вот, например, вчера, практически на 5 лет раньше срока вышел на свободу Зак, по вине которого в пермском клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек и около сотни пострадали и стали инвалидами. Его жадность до денег привела к страшным последствиям. А ему такая поблажка - похлеще УДО.
Теперь вот снова кому-то не терпится показать себя радеющим за отбывающими наказания преступниками...
12:56
05.09.2018
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Васька Котов
"Предлагаемые изменения помогут человеку сохранить социальные связи и будут способствовать более успешному перевоспитанию осужденного" - с первым согласен)) А вот второе точно врят ли))
Тут дело как понимаю сугубо в бабле, прочем как всегда)) Ибо транспортировка заключенного денюжки стоит
12:42
05.09.2018
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Дмитрий Широков
Улюкаев поближе переедет? в рублёвскую колонию? )
12:30
05.09.2018
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