Москвичам пообещали аномально теплую погоду в среду

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Аномально теплая погода ждет жителей столичного региона 5 сентября, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" во вторник.

"Сегодня столичный регион будет находиться на периферии антициклона, который обеспечит нас очень комфортной сухой и аномально теплой погодой с температурой почти на 6 градусов выше средних многолетних значений. Мы рассчитываем, что при переменной облачности и отсутствии осадков сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в столичном регионе до плюс 22-27 градусов", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что такая температура не станет рекордной. "Самым теплым днем 5 сентября было в 1897 году, тогда максимальная температура составила плюс 31,5 градуса, сегодня мы таких значений не ждем", — пояснила синоптик.

Ветер во вторник будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется повышенным — 753 миллиметра ртутного столба.