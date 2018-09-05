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Роскачество рассказало, как выбирать стиральный порошок

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкИмпортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазиновИмпортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Эксперты Роскачества в своем сообщении рассказали, как правильно выбрать хороший стиральный порошок, подходящий для конкретного случая.

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Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

Специалисты Роскачества отмечают, что определиться с выбором стирального порошка помогут ответы на вопросы о том, планируется ли стирка руками или в машине-автомате, каких тканей, и в каком состоянии упаковка.

Ручная или "автомат"

Не следует использовать порошки для ручной стирки в машине-автомате, предупреждают эксперты. "Дело в том, что порошки для ручной стирки бывают высокопенными, а избыток пены может повредить электропроводку стиральной машины. Порошки для машин-автоматов низкопенные благодаря правильно подобранному составу или за счет введения пеногасителя", — отмечают эксперты.

При этом они обращают также внимание на то, что все белье для стирки условно можно разделить на четыре группы: хлопок, шерсть, шелк и полиэстер. По словам специалистов, для белья из натуральных тканей — постельного, полотенец — подходят универсальные порошкообразные средства. "Если требуется отбеливание, то выбирайте средство с добавлением порошкообразного отбеливателя или усилителя стирки – пятновыводителя — на основе перекисных отбеливателей. Рекомендуемая температура стирки — от 60 до 90 градусов", — рекомендуют специалисты.

Для цветного белья, например, сорочек, эффективнее использовать средства для цветного белья. Чтобы удалить специфические пятна, можно добавить отбеливатель для цветного белья или усилитель стирки – пятновыводитель — на основе перекисных отбеливателей, при этом рекомендуемая температура стирки – 40 градусов.

Белье из "деликатных" тканей эксперты рекомендуют стирать только специальными средствами для деликатных тканей при температуре стирки в 40 градусов, если это допускается производителем такого белья.

Что касается вещей из шерсти, то их, по мнению специалистов, лучше сдавать в химчистку. "Если решили стирать сами, используйте специальные жидкие средства для шерсти и шелка", — уточняют в Роскачестве.

Качество воды

"В жесткой воде не только резко снижается качество стирки, но и машина может быстро выйти из строя из-за того, что на ее нагревательных элементах образуется накипь", — обращают внимание представители организации. Они уточняют, что для смягчения жесткости воды в состав порошков вводят фосфаты, цеолиты и фосфонаты, а в жидкие синтетические моющие средства – цитраты, соли лимонной кислоты.

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"Всегда обращайте внимание на наличие этих компонентов в составе средств для стирки, если жесткость воды в вашем регионе среднего или высокого уровня — выше 3–4 градусов жесткости", — рекомендуют эксперты.

Если в семье есть дети до трех лет, в таком случае специалисты советуют использовать средства для стирки детского белья именно той возрастной категории, к которой относится ребенок. "Любые средства для стирки детского белья и пеленок подходят для стирки белья для взрослых, но никак не наоборот", — подчеркивают в Роскачестве.

Кроме того, следует проявлять осторожность с порошкообразными средствами для стирки, если в семье есть аллергики. "Чаще всего аллергию вызывает пыль этих порошков или отдушка, входящая в состав. Аллергия вызвана запахом отдушки? Переходите на средства без нее. Будьте осторожны с порошкообразными средствами, заменяйте их жидкими", — добавили в организации.

Упаковка — это важно

"Всегда внимательно осматривайте упаковку. На ней не должно быть никаких механических повреждений, через которые может просыпаться порошок или вытечь жидкое средство, а вы в результате получите недовес в купленном продукте", — предупреждают эксперты.

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Рекомендуется также обращать внимание на срок годности моющих средств. В их составе присутствуют активные компоненты, имеющие определенный полезный срок, после которого могут изменяться их физические и химические свойства, поясняют специалисты.

Кроме того, текст на упаковке должен быть четко напечатанным, а наличие на ней ГОСТа, по которому изготовлено средство, может подтверждать, что это качественный товар.

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