В России стало рекордно мало детей-сирот, пишут СМИ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зафиксировано рекордное низкое число детей в российских сиротских учреждениях, в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет, сообщает газета "Известия".
Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, и еще примерно столько же — кровных опекунов.
"Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок", — добавил Попов.