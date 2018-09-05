В Казани откроется форум по межкультурному диалогу

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Форум по межкультурному диалогу под эгидой госсоветника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева открывается в среду в Казани с участием представителей ЮНЕСКО и научного сообщества республики.

"В целях распространения положительного опыта мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий на территории республики, обмена лучшими практиками по сохранению культурного наследия было инициировано проведение Казанского форума по межкультурному диалогу под эгидой государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева. В среду в казанской ратуше состоится торжественная церемония открытия форума", — говорится в сообщении оргкомитета форума.

В этот же день состоится открытие первого в России Музея археологии дерева на острове-граде Свияжск.

Специальные посланники ЮНЕСКО, послы доброй воли, артисты ЮНЕСКО во имя мира, специалисты в области сохранения межнационального и межконфессионального согласия, представители федеральных, республиканских органов власти, духовенства, деятели науки и культуры России соберутся, чтобы обсудить новые формы международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Посетят Татарстан и представители Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ), Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), многие из которых уже приезжали в Татарстан, чтобы оказать содействие в работе по включению Болгарского историко-археологического комплекса и Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках Казанского форума 6 сентября состоится конференция, посвященная 65-летию международной сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. Сегодня сеть играет важную роль в распространении принципов ЮНЕСКО (всего действует около 11 тысяч образовательных организаций по всему миру, 369 ассоциированных школ в РФ, 13 — в Татарстане). Национальные координаторы из 27 стран мира встретятся, чтобы рассмотреть лучшие образовательные практики мира.

Главными событиями Казанского форума станут также презентация сборника статей и выступлений специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева, круглый стол "Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества, как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития", проект Казанского федерального университета "Молодежная модель ЮНЕСКО". Мероприятия пройдут в Казани, Болгаре и Свияжске и завершатся 7 сентября.

Организаторами форума выступили комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, республиканский фонд "Возрождение", кабинет министров Татарстана, министерство культуры республики, Казанский федеральный университет.

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