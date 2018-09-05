В Казани откроется форум по межкультурному диалогу

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Форум по межкультурному диалогу под эгидой госсоветника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева открывается в среду в Казани с участием представителей ЮНЕСКО и научного сообщества республики.
В этот же день состоится открытие первого в России Музея археологии дерева на острове-граде Свияжск.
Специальные посланники ЮНЕСКО, послы доброй воли, артисты ЮНЕСКО во имя мира, специалисты в области сохранения межнационального и межконфессионального согласия, представители федеральных, республиканских органов власти, духовенства, деятели науки и культуры России соберутся, чтобы обсудить новые формы международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Посетят Татарстан и представители Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ), Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), многие из которых уже приезжали в Татарстан, чтобы оказать содействие в работе по включению Болгарского историко-археологического комплекса и Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В рамках Казанского форума 6 сентября состоится конференция, посвященная 65-летию международной сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. Сегодня сеть играет важную роль в распространении принципов ЮНЕСКО (всего действует около 11 тысяч образовательных организаций по всему миру, 369 ассоциированных школ в РФ, 13 — в Татарстане). Национальные координаторы из 27 стран мира встретятся, чтобы рассмотреть лучшие образовательные практики мира.
Главными событиями Казанского форума станут также презентация сборника статей и выступлений специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева, круглый стол "Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении культурного разнообразия человечества, как императива гуманитарной безопасности и устойчивого развития", проект Казанского федерального университета "Молодежная модель ЮНЕСКО". Мероприятия пройдут в Казани, Болгаре и Свияжске и завершатся 7 сентября.
Организаторами форума выступили комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, республиканский фонд "Возрождение", кабинет министров Татарстана, министерство культуры республики, Казанский федеральный университет.