В России замечено снижение употребления алкоголя на 40 процентов за 12 лет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости/Прайм. Меры Росалкогольрегулирования внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения в России на 40% за последние 12 лет, однако употребление спиртных напитков среди россиян все еще находится на довольно высоком уровне, считает глава ведомства Игорь Алешин.
По словам Алешина, эти меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения на 40% за последние 12 лет.
Вместе с тем, глава ведомства отметил, что уровень употребления алкоголя среди россиян находится все еще на довольно высоком уровне, и его необходимо снижать. "Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом", — отметил Алешин.
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