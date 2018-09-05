ВЦИОМ рассказал, как изменились настроения россиян после обращения Путина

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение уровня протестных настроений в России к началу осени, 55% опрошенных не верят в вероятность выступлений в их населенном пункте против изменений в пенсионном законодательстве, при этом центр связывает это с телеобращением президента Владимира Путина, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.
"Возможными социальные акции протеста в месте своего проживания сейчас считают 39% россиян. Однако большинство (55%) полагает, что подобные выступления вряд ли могут начаться в их родном городе/селе", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как показал последний опрос, две трети россиян (66%) сейчас скорее не допускают своего участия в акциях протеста против пенсионных изменений; в конце июля эта доля составляла 59%. В ходе нынешнего опроса 31% респондентов сказали, что скорее допускают для себя такую возможность (против 38% по данным на 30 июля), а 3% затруднились ответить на этот вопрос.
На основе полученных данных социологи рассчитали индексы общественного и личного протестного потенциала, оба измеряются в пунктах и могут принимать значения от 10 до 90. Первый из них показывает, насколько возможными россияне считают массовые акции протеста там, где они проживают, а второй — отражает возможность участия самих респондентов в этих протестах.
Индекс общественного протестного потенциала, к концу июля выросший до 53, к началу сентября снизился до 44 пунктов, следует из результатов исследования. Меньше стало и значение индекса личного протестного потенциала, который, по состоянию на 30 июля, составлял 42 пункта.
"Показатель, измеряющий готовность россиян лично принять участие в массовых митингах и демонстрациях против повышения пенсионного возраста, снизился до 36 пунктов", — отмечается в материалах ВЦИОМ.
По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, недавнее телеобращение президента к нации, "по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы".
"Значительная часть россиян, негативно относящихся к повышению, ранее высказывала готовность принять участие в массовых протестах против него. Теперь эта "сигнальная" функция протестов отпала за ненужностью, так как стало понятно, что тема закрыта. Соответственно, протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в июле-сентябре 2018 года среди 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 1,8%.