ВЦИОМ рассказал, как изменились настроения россиян после обращения Путина

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение уровня протестных настроений в России к началу осени, 55% опрошенных не верят в вероятность выступлений в их населенном пункте против изменений в пенсионном законодательстве, при этом центр связывает это с телеобращением президента Владимира Путина, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

ВЦИОМ отмечает, что "после двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и телеобращения президента Владимира Путина протестные настроения россиян резко ослабли".

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

"Возможными социальные акции протеста в месте своего проживания сейчас считают 39% россиян. Однако большинство (55%) полагает, что подобные выступления вряд ли могут начаться в их родном городе/селе", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Месяцем ранее, в ходе опроса 30 июля, отвечая на тот же вопрос — "как вы думаете, насколько вероятны сейчас в вашем городе/сельском районе массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста?", 51% респондентов назвали такие акции вполне возможными, а 44% — маловероятными.

Как показал последний опрос, две трети россиян (66%) сейчас скорее не допускают своего участия в акциях протеста против пенсионных изменений; в конце июля эта доля составляла 59%. В ходе нынешнего опроса 31% респондентов сказали, что скорее допускают для себя такую возможность (против 38% по данным на 30 июля), а 3% затруднились ответить на этот вопрос.

На основе полученных данных социологи рассчитали индексы общественного и личного протестного потенциала, оба измеряются в пунктах и могут принимать значения от 10 до 90. Первый из них показывает, насколько возможными россияне считают массовые акции протеста там, где они проживают, а второй — отражает возможность участия самих респондентов в этих протестах.

Индекс общественного протестного потенциала, к концу июля выросший до 53, к началу сентября снизился до 44 пунктов, следует из результатов исследования. Меньше стало и значение индекса личного протестного потенциала, который, по состоянию на 30 июля, составлял 42 пункта.

"Показатель, измеряющий готовность россиян лично принять участие в массовых митингах и демонстрациях против повышения пенсионного возраста, снизился до 36 пунктов", — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Большинство россиян (71%) сегодня склонны придерживаться мнения, что акции протеста не повлияют на решение властей о том, повышать пенсионный возраст или нет. Теперь такое мнение звучит значительно чаще, чем раньше, — в ходе опросов в июле-августе эта доля составляла от 54% до 57% респондентов. Еще 21% участников опроса сейчас полагают, что протестные акции повлияют на решение о пенсионном возрасте, а 8% затруднились ответить на вопрос.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, недавнее телеобращение президента к нации, "по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы".

"Значительная часть россиян, негативно относящихся к повышению, ранее высказывала готовность принять участие в массовых протестах против него. Теперь эта "сигнальная" функция протестов отпала за ненужностью, так как стало понятно, что тема закрыта. Соответственно, протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в июле-сентябре 2018 года среди 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 1,8%.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

