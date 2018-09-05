"Детей всех вывозим". Север Крыма задыхается от выбросов кислоты с завода

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. В крымском городе Армянске чрезвычайная ситуация. Местные жители неожиданно обнаружили, что все металлические предметы покрылись липкой ржавчиной. Люди жалуются на плохое самочувствие, соцсети заполнили фотографии пожухшей листвы, детей в респираторах с красной сыпью на лице.

Горожане уверены: причина — выбросы с завода "Крымский титан". Концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила норму. Во вторник, 4 сентября, сюда прибыли глава республики Сергей Аксенов, местные и федеральные чиновники. Принято решение вывезти всех детей в санатории. Завод остановили на две недели, хотя там и отрицают причастность к происшедшему. Есть и еще одна проблема: "Крымский титан" — градообразующее предприятие, поэтому просто так закрыть производство и оставить тысячи людей без работы нельзя.

Сыпь, ожоги, металл в горле

Жители Армянска вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами даже в жаркие дни, чтобы едкий запах не проникал в помещение. Выходят на улицу только по необходимости, причем в респираторе и ненадолго, иначе начнутся головокружение и тошнота. Елена Тихая рассказала корреспонденту РИА Новости, что ситуация в городе резко ухудшилась 23 августа: на местном заводе "Крымский титан" произошел выброс вредных веществ, после чего окрестности стали похожи на зону отчуждения.

"Уже с шести утра невозможно дышать. Сегодня разговаривали с молодой женщиной в магазине, у ее ребенка жуткая аллергия — пятна по телу, кашель. Когда примет сильное антигистаминное, все проходит. Окна и двери дома закрыты, но вытяжка и плита покрылись странным налетом. Все металлическое на балконе поржавело. У моего ребенка было состояние, как при отравлении: температура, тошнота, слабость, головная боль. Пили полисорб, но ничего не помогало. Легче стало, только когда уехали из города", — говорит Елена.

Похожие истории публикуют в соцсетях, есть фото и сыпи, и ржавчины, и маслянистого налета на шоссе, по которому опасно ездить. В медучреждениях много посетителей. Масок и респираторов в аптеках уже не хватает. В Минздраве республики официально подтверждают: зафиксировано увеличение числа обращений в клиники Армянска, диагнозы в основном аллергические.

Местная жительница Ирина Кузьмина рассказала РИА Новости, что на протяжении нескольких дней по дороге в школу ее сын находит трупы кошек: "Их слишком много, поэтому вряд ли это совпадение. Возможно, погибли из-за отравления".

"Все словно в масле"

В конце августа в Армянск направили группу специалистов Минэкологии республики, регионального управления Роспотребнадзора и прокуратуры под руководством вице-премьера правительства Крыма Игоря Михайличенко. Экологи и чиновники заявили, что здоровью горожан ничто не угрожает, проблема решается. Шли дни, однако люди продолжали жаловаться на ухудшение самочувствия. Как уточняет Елена Тихая, городские власти до последнего утверждали, что выбросы в пределах нормы.

"Поливали дороги ранним утром, но когда асфальт чуть нагревался на солнышке, начинались испарения. И дышать нечем. Люди по возможности детей вывозили из города к родственникам, садики уже неделю полупустые. Малышей на улицу не выводят, группы закрыты. Больше суток дома находиться невозможно, снова возникают симптомы. Все поверхности словно в масле. Куда ехать? Я не знаю", — сетует собеседница.

РИА Новости созвонилось со специалистами республиканского управления Роспотребнадзора. В приемной руководителя ведомства нам объяснили, что вся информация публикуется на официальном сайте. В последней записи от 1 сентября говорится, что концентрация вредных веществ в городе в норме. Предоставить актуальный комментарий в Роспотребнадзоре не смогли, поскольку "пресс-службы нет, все специалисты на выезде в Армянске".

"Без паники"

После многочисленных жалоб в соцсетях и публикаций в местных СМИ в Армянск прибыл целый десант чиновников. Глава региона Сергей Аксенов встретился с жителями, поговорил с руководителем федерального Роспотребнадзора Анной Поповой и представителями других контрольных ведомств. На своей странице в Facebook он заявил, что 4 сентября концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму, однако "никаких оснований для введения режима ЧС, для паники нет, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает".

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Несмотря на успокаивающий тон, глава республики распорядился оперативно вывезти всех детей из города и двух близлежащих сел. Объявлены двухнедельные каникулы. Сделано это, по словам Аксенова, чтобы "выработать все алгоритмы действий". Создан оперативный штаб для координации усилий ведомств. Это, в частности, касается вопроса отправки детей в санатории.

"Все будет за счет государства", — пообещал руководитель. Уже известно, что санатории, которые входят в госпредприятие "Солнечная Таврика", готовы принять три тысячи детей и сопровождающих лиц из Армянска. Их расселят в трех районах республики. Подключились и предприниматели: председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко в Facebook сообщила, что при необходимости частники помогут с размещением.

"Титан"

Завод "Крымский титан" расположен примерно в пяти километрах от города, неподалеку от границы с Украиной. Это одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе, производящих диоксид титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмассы, каучука, резины, бумаги. Здесь же изготавливают красный железоокисный пигмент, серную кислоту, железный купорос и другие опасные вещества.

На сегодняшний день завод не просто единственное крупное, а градообразующее предприятие Армянска. В его цехах работают почти пять тысяч человек, это половина трудоустроенных жителей города. В 2014 году "Титан" начали перепрофилировать, менять схему поставок сырья, что повлияло на выручку и уровень зарплат. Сотрудник завода Андрей Осинцев (фамилия изменена по его просьбе) рассказывает: "Зарплату постоянно задерживают, не критично, но на несколько дней, неделю точно. Сотрудники, которые не могут уехать из города, фактически находятся в западне, поскольку найти альтернативный источник заработка нереально. Зарплаты не такие уж и высокие, но хотя бы что-то. И руководство "Крымского титана" знает: если завод закроют, около пяти тысяч человек потеряют работу, а значит, в городе сложится тяжелая ситуация. Это дает им карт-бланш".

По словам Андрея и других сотрудников, с которыми нам удалось пообщаться, в выбросах виноват пересохший кислотоотстойник. "Раньше он подпитывался из Северо-Крымского канала, но теперь этот источник закрыт. Концентрация сернистого ангидрида превышена. Когда дует ветер, чувствуется запах соляной кислоты", — сообщил работник завода Алексей Просвиряков (фамилия изменена).

Как говорит Алексей, сегодня главная головная боль у него не работа, а здоровье детей, из-за выброса химии маленькие жители Армянска жалуются на тошноту, головокружение, ожоги и жжение в ногах.

Сейчас "Крымский титан" находится в стадии банкротства по заявлению ВТБ. Задолженность перед банком составляет 2,5 миллиарда рублей. В 2017 году Аксенов заявлял, что правительство региона поддержит предприятие: от руководства завода требуется лишь сохранение среднего уровня зарплаты и рабочих мест. Тогда же глава региона поручил сформировать "дорожную карту" по погашению задолженности предприятия за газ.

Получить оперативный комментарий от представителей завода на момент выхода публикации не удалось, в приемной на звонки никто не отвечает. Официальный сайт "Титана" находится на реконструкции и не работает.

Что дальше?

Хотя завод официально так и не признал свою ответственность за выбросы (по версии администрации, в так называемом липком налете присутствует хлор-ион, который не используется в технологии "Титана"), глава республики распорядился остановить работу предприятия на две недели. По словам Аксенова, руководство компании пообещало, что все сотрудники получат месячную зарплату в полном объеме.

Сейчас правительство Крыма экстренно ищет источник воды для наполнения отстойника. Сергей Аксенов сообщил, что власти рассматривают два варианта борьбы с вредными выбросами: "Первый — определяем состав воды из Каркинитского залива на содержание хлоридов, какое взаимодействие может быть с кислотной средой, которая накопилась, чтобы не ухудшить ситуацию. Если состав воды подойдет для решения этой ситуации, заливаем".

Он уточнил, что кислотонакопитель можно наполнять только пресной водой. На это уйдет до пяти месяцев — водоем рассчитан на 30 миллионов кубометров. Второй вариант, добавил Аксенов, — обработка отстойника специальными составами: "Гашеная известь или еще что-то. Какие вещества нужны, в течение трех дней сообщат химики".

Ситуацию он назвал нестандартной и заявил, что реальную информацию от населения скрывать никто не намерен.

Свое видение проблемы у президента Российского союза химиков (РСХ), бывшего директора "Крымского титана" Виктора Петрова. Он объяснил РИА Новости, что в сложившейся ситуации вины завода на самом деле нет: сбоев в работе предприятия или технологическом процессе не было, поэтому администрация отрицает свою причастность к выбросам вполне обоснованно.

"Но при детальном разборе выяснилось, что в последние четыре года "Титан" остановил производство минеральных удобрений, для чего использовалась, в частности, серная кислота. В итоге в накопители сливалось больше кислых вод. Из-за аномальной жары вода из отстойников испарилась, концентрация серной кислоты повысилась. Произошла реакция натрия хлора из сивашской рапы (озеро Сиваш. — Прим. ред.) с кислотой — образовались хлор и сода. Хлор стал испаряться, ветром его отнесло на Армянск. Предугадать это было невозможно", — считает Петров.

По его словам, ничего, кроме как повысить уровень воды в накопителе, сделать нельзя. Президент РСХ предположил, что для этого можно было бы протянуть трубу из Каркинитского залива через Перекопский (Турецкий) вал, это примерно пять километров.

"Если бы сейчас был открыт Северо-Крымский канал, ничего бы не случилось. А теперь придется строить обход. Других вариантов нет. Но закрывать завод нельзя, потому что это единственное предприятие в России, где производят диоксид титана. Мы потребляем семьдесят с лишним тысяч тонн в год. Если остановить "Титан", придется закупать в других странах", — подытожил эксперт.

P. S.: Как стало известно вечером 4 сентября, управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами после выброса в атмосферу испарений с завода.