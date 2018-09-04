В Петербурге школьницу выгнали с торжественной линейки из-за синих волос

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Школьница в Петербурге, которую не пустили на линейку 1 сентября из-за синего цвета волос, нормально посещает учебное заведение и не имеет претензий к педагогам, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.

По словам собеседника агентства, 1 сентября ученицу одной из школ Петербурга отказались допустить на торжественную линейку в День знаний из-за синего цвета волос. Об инциденте сообщили детскому омбудсмену, однако никакого вмешательства не потребовалось.

"Все нормально, девочка ходит в школу, претензий нет. Её мама просила не называть номер школы и даже район города. Заявление уполномоченному родители писать не стали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичная ситуация произошла в конце прошлого учебного года, когда в аппарат уполномоченного обратился отец 15-летней девочки, которую грозились исключить из школы за розовые пряди волос.

Собеседник агентства подчеркнул, что требования к внешнему виду школьников должны быть прописаны в правилах образовательного учреждения. Однако нарушения этих правил могут караться лишь замечаниями и вызовом родителей.