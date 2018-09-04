Суд планирует допросить Джигарханяна по делу его бывшей жены

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мировой судебный участок Москвы планирует допросить народного артиста СССР Армена Джигарханяна по делу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны личной жизни, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Парфенов.

"Да, планируют вызвать его в суд", — ответил адвокат на вопрос РИА Новости. Дату предполагаемого допроса он не назвал.

Суд во вторник приступил к слушанию дела в закрытом режиме и допросил четверых свидетелей. Рассмотрение дела продолжится 24 сентября. Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.