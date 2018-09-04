В Москве попросили агрегаторы такси контролировать переработки водителей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы просит агрегаторы такси контролировать время работы водителей и исключить переработки, в целях безопасности и таксистов, и их пассажиров, сообщил журналистам во вторник руководитель ведомства Максим Ликсутов.

"Агрегаторы такси сейчас формируют более 70% заказов в Москве, и они имеют возможность уже сейчас контролировать, сколько отработал тот или иной таксист", — сказал чиновник на встрече с журналистами.

"В правительстве Москвы таких полномочий нет, поэтому здесь мы направили информационные письма от себя в интернет-агрегаторы, которые сегодня у нас работают, с просьбой контролировать таксистов и обратить на это внимание. Чтобы переработок у таксистов не было, и погоня за дополнительным заработком не отодвигала безопасность на второй план", — объяснил Ликсутов.

В середине августа машина такси с пассажиром врезалась в столб в Хорошевском районе Москвы и загорелась. Водитель сообщил РИА Новости, что работал без выходных семь дней подряд и уснул. В "Яндекс.Такси" тогда заявили, что отключают водителей от системы заказов за длительное нахождение за рулем.