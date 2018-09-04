В дептрансе Москвы опровергли информацию об утечке персональных данных

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опроверг данные об утечке персональных данных, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов во вторник.

Ранее SEO-специалист, эксперт по поисковым системам в Rush Agency Павел Медведев 12 июля опубликовал на сайте агентства-работодателя материал о том, что в "Яндексе" можно найти персональную информацию россиян. В частности, по оценке специалиста, можно найти данные клиентов Сбербанка и ВТБ (MOEX: VTBR), а также тех лиц, которые взаимодействовали с департаментом транспорта Москвы и различными сайтами по продаже билетов.

В Сбербанке сообщили, что по итогам проверки утечки персональных данных клиентов выявлено не было. ВТБ установил, что утечка данных произошла по вине третьей стороны, но относящейся к банковской тайне информации там не было.

"У нас никаких данных никуда не утекало, мы о такой проблемы не слышали… У нас никаких персональных данных пользователей и нет", — сказал он.