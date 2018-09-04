В ОП поддержали инициативы о переходе на пятидневную учебную неделю

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Современные школьники очень перегружены, свободная суббота могла бы дать им шанс отдохнуть от напряженного школьного графика и посвятить время дополнительному развитию, считает заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

"Реальность такова, что дети очень перегружены. Ведь мы пытаемся совместить классическое образование ХХ века с требования и задачами сегодняшнего it-века. Суббота сегодня — это и возможность немного передохнуть от напряженного школьного графика, и шанс заняться дополнительным образованием и спортом", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Она отметила, что звучащие инициативы о переходе на пятидневную учебную неделю "правильные", и их "поддерживают родители". По мнению общественницы, стоит подумать и о продолжительности уроков.

"Напомню, что есть ряд исследований, которые показывают, что эффективнее сорока-, а не сорокапятиминутные занятия", — добавила Гурцкая.

Ранее пресс-служба министерства образования Московской области сообщила, что школы Подмосковья с 1 сентября переходят на пятидневный режим обучения, все муниципалитеты получили соответствующие рекомендации.