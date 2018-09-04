В Москве метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города, 8 сентября, будут курсировать в режиме будней, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов журналистам.

"У нас впереди День города и день выборов мэра Москвы. Второй год подряд во время празднования дня рождения столицы метро и МЦК будут работать без ночного перерыва. Делаем это два раза в год — в День города и на Новый год. Двери станций будут отрыты для всех пассажиров всю ночь с 8 на 9 сентября", — сказал Ликсутов во вторник на встрече с журналистами.

По его словам, глубокой ночью с часу ночи до пяти утра интервал между поездами составит от 3,5 до 10 минут.

"На МЦК после окончания вечернего часа пик 9 сентября в 21.00 интервал между поездами будет составлять 10 минут вплоть до начала утреннего часа пик в 7.30", — уточнил глава департамента.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Среди нововведений предстоящих выборов, помимо так называемых "дачных" избирательных участков, которые откроются в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях, внедрено применение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00‬ мск.