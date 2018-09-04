Классику нужно вывести из-под возрастного ценза, считает советник Путина

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Закон о возрастной маркировке литературы нуждается в разъяснениях, которые выведут классику из-под действия возрастного ценза, заявил РИА Новости советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Ранее в сети книжных магазинов "Читай-город" в Екатеринбурге РИА Новости рассказали, что школьнице не продали сборники стихотворений Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, потому что на них стояла маркировка с ограничением 18+ и магазин не имеет права продавать такую продукцию детям, не достигшим определенного возраста.

"Во-первых, это просто такой единичный случай. Я знаю, что подобные были даже в московских магазинах, там моя племянница, дочка (вице-спикера Госдумы) Петра Олеговича Толстого тоже не смогла классическую литературу купить в книжном магазине, ее там попросили предъявить паспорт, это немножко странно, потому что эти произведения апробированы уже временем", — заявил президентский советник.

"Видимо, нужны какие-то разъяснения к этому закону, которые все-таки как-то классику бы вывели из-под действия этого пресловутого возрастного ценза", — добавил он.