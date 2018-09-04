ФСО не заключила мировое соглашение с Ярмольником по иску об ущербе в ДТП

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ФСО России решила не заключать соглашение с актером Леонидом Ярмольником, который предлагал компенсировать 310 тысяч рублей за ущерб в ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. По словам представителя ведомства, виновником происшествия был признан Ярмольник. Общая сумма ремонта поврежденной иномарки составил 1,2 миллиона рублей, однако страховая компания уже заплатила часть средств за ремонт— 400 тысяч рублей.

"ФСО готова заключить мировое соглашение исключительно при условии выплаты всей заявленной в иске суммы", — сказал представитель организации в Хамовническом суде Москвы. Ранее служба заявляла иск на сумму 800 тысяч рублей.

Сам Ярмольник указал в суде на ряд, как ему показалось, несоответствий в позиции ФСО, например, на то, что ремонт автомобиля занял сутки и его стоимость составила 1,2 миллиона рублей, хотя сама машина стоит примерно 1,7 миллиона рублей. "ФСО сделала неоправданно дорогой ремонт ", — сказал актер.

Суд сделал запрос в автосервис, где ремонтировался поврежденный автомобиль, и отложил заседание на 17 октября.

Представитель Ярмольника заявил, что они частично признают исковые требования, однако полная сумма ремонта, согласно экспертизе, составляет 710 тысяч рублей, но по мнению защитника актера, ФСО отремонтировали машину в два раза дороже.

"Мой клиент готов платить, он не уклоняется от долгов. Но сумма судом должна быть установлена меньше", — сказал он.