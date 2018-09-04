В Госдуме обсудят вопрос о критериях для маркировки книг "18+"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Госдуме РФ планируют обсудить вопрос о критериях для маркировки книг "18+" после того, как старшекласснице из Екатеринбурга в трех магазинах отказались продавать сборники поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, заявил внук писателя Михаила Шолохова, зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Ранее в агентстве "Новый день" появилась информация, что старшекласснице из Екатеринбурга в трех магазинах отказались продавать сборники Есенина, Маяковского и Бродского, объяснив это тем, что она несовершеннолетняя. Как сообщили РИА Новости в сети книжных магазинов "Читай-город", школьнице не продали сборники стихов потому, что на книгах стояла маркировка с возрастным ограничением 18+.

"Это, конечно, неправильно. И тут я совершенно согласен с людьми, которые говорят, что необходимы определенные разумные критерии для введения (маркировки), а не делать это автоматически… Одиннадцатого числа у нас будет первое заседание комитета по культуре, возможно, мы и этот вопрос успеем обсудить. Надо подумать, конечно, и правильным образом поставить эту работу", — сказал Шолохов РИА Новости.

Политик отметил, что при этом "в классике тоже есть вещи, которые необходимо читать уже в определенном возрасте", тем не менее вопросы выработки критериев определения тех произведений, которые должны попадать под маркировку "18+", очень сложные.

"Нельзя каждый раз менять сигнал по очередному такому острому сигналу, надо по возможности предусмотреть все возможные негативы и их избежать. Поэтому я обращаюсь к профессионалам, которые сталкиваются с такими нежелательными последствиями наших усилий по ограждению детей от тлетворного влияния, и вместе мы готовы проработать эти вопросы и вынести их, в том числе, в качестве законодательных инициатив", — заключил депутат.