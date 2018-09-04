В Сургуте первоклассникам выдали дневники с ошибкой в гербе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Власти Сургута (ХМАО) в течение ближайших дней заменят тираж дневников для первоклассников, где на изображении герба России двуглавый орел держит серп и молот вместо скипетра и державы, сообщил РИА Новости во вторник советник главы города Александр Оверчук.

Ранее портал "О, Сургут!" опубликовал фотографии учебного дневника для первоклассников, которые, по информации интернет-ресурса, учащимся раздал муниципалитет. На странице с символикой РФ был изображен двуглавый орел, который держит серп и молот, при этом надпись под иллюстрацией гласит, что в лапах у него — скипетр и держава.

"Поменяем обязательно, там порядка 6 тысяч экземпляров, раздали первоклашкам всем. Он изъят уже, проводится расследование, в рамках администрации виновные установлены будут. Заменим тираж в течение недели-полторы, будет новый тираж, это совершенно очевидно… За счет издательства или нет — не могу пока сказать", — сказал Оверчук.

Собеседник агентства при этом не уточнил, где были отпечатаны дневники с ошибками. "Не интересовался, но точно это не на территории Югры, кто-то выиграл аукцион за пределами нашего региона", — добавил советник главы Сургута.

Согласно протоколу о результатах закупки, опубликованному в единой онлайн-системе, договор на поставку 5710 учебных дневников муниципальное образовательное учреждение "Центр детского творчества" заключило с одной из типографий Ульяновска. Цена контракта составила около 395 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года сообщалось, что первоклассникам Югры выдали пособия по истории и географии региона, выпущенные издательством "АСТ-Пресс", на которых карта России была изображена с ошибками. В частности, Сургут был расположен на территории соседнего Ямала, а Крым и Калининградская область вовсе отсутствовали. Позже власти объяснили казус техническим сбоем при печати, подчеркнув, что весь тираж — 24 тысячи экземпляров — издательство выпустит за свой счет.