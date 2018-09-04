ОП внесет в Госдуму предложения об изменении законодательства о СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Общественная палата РФ сделает Госдуме ряд предложений по возможной корректировке законодательства о СМИ, заявил журналистам первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

ОП РФ во вторник проводит круглый стол: "Защита свободы слова или угроза национальной безопасности. Деятельность СМИ — иностранных агентов в России". В повестке мероприятия — вопрос законодательного регулирования деятельности СМИ-иноагентов и опыт правоприменительной практики, а также вопрос иностранного влияния как угрозы информационной безопасности российских регионов.

"Мы будем выходить в ГД с рядом предложений по возможной корректировке законодательства и во взаимодействии с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и с Роскомнадзором будем разговаривать о тех возможных изменениях и донастройке нашего законодательства", — сказал Малькевич журналистам, по итогам круглого стола.

Он отметил, что также по итогам круглого стола принято решение вступить в диалог с Facebook и с корпорацией Google. "Тем более Google на территории России находится, у них и офис в Москве довольно большой… И постараться призвать их к диалогу на общественной площадке. Потому что очень много к нам обращений от пострадавших от их действий, от их решений волюнтаристских людей", — сообщил Малькевич.