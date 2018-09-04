"Яндекс" обжаловал решения о блокировке контента по искам "Газпром-медиа"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поисковик "Яндекс" обжаловал решения о временной блокировке пиратского контента по иску "Газпром-медиа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В Мосгорсуд от ООО "Яндекс" поступили заявления об отмене обеспечительных мер, наложенных определениями судей Мосгорсуда по заявлениям АО "ТНТ-Телесеть" (фильм "Домашний арест"), ООО "Телеканал ТВ3" ("Мистические истории"), ООО "ТРК 2*2" ("Осторожно, земляне"), ООО "ПАРНАС медиа" ("Вне игры"). Наряду с этим поступили и частные жалобы на названные определения. В оспариваемых определениях было указано обязать Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru перечисленных выше фильмов", — сказала Солопова.

Она уточнила, что даты заседаний по частным жалобам (их рассмотрит апелляционная инстанция) и по рассмотрению заявлений об отмене обеспечительных мер (их рассматривает судья, вынесший определение о наложении мер) еще не назначены.