В Digital October пройдет образовательная программа фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Центре Digital October 22 и 23 сентября пройдет образовательная программа Московского Международного фестиваля "Круг света", сообщает пресс-служба фестиваля.

"Ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделятся современными тенденциями в области мультимедийных технологий. Двухдневная программа включает в себя 18 лекций-презентаций и панельных дискуссий, 6 практических мастерских", — говорится в пресс-релизе.

Посетить образовательную программу можно, зарегистрировавшись на сайте.

Фестиваль "Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября. Светомузыкальные представления можно будет посмотреть на Театральной площади и в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и на Гребном канале.

В экраны превратятся фасады зданий Большого и Малого театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ) и Музея Победы, фасады входных групп дворцового павильона и церкви Вознесения в "Коломенском", а также фасады Большого Царицынского дворца.