В Екатеринбурге школьнице отказались продать стихи Есенина и Маяковского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Школьнице из Екатеринбурга не продали сборники стихов поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского потому, что на книгах стояла маркировка с возрастным ограничением 18+, сообщили РИА Новости в сети книжных магазинов "Читай-город".

Ранее в местном агентстве "Новый день" появилась информация, что старшекласснице из Екатеринбурга в трех магазинах отказались продавать сборники Есенина, Маяковского и Бродского, объяснив это тем, что она несовершеннолетняя.

Как пояснили РИА Новости в сети магазинов "Читай-город", в которые обращалась девушка, на всех книгах, которые она хотела купить, стояла маркировка "18+". "По закону, если мы видим маркировку, мы не имеем права продавать продукцию детям, не достигшим определенного возраста. Данные маркировки устанавливает издательство из-за того, что в книгах есть запрещенная информация, мы лишь соблюдаем правила", – сказала представитель книжной сети.